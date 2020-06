Pleszew. Czas zadbać o swoją formę! W sobotę ruszają siłownie i kluby fitness

Przygotowania do otwarcia są już na ukończeniu. - Pozostały ostatnie szlify. Zaczynamy w sobotę od 8.00 - mówi Mateusz Szymanek z Matt Sport Club Pleszew, które odwiedziliśmy w czwartkowe przedpołudnie. Branża wraca do gry po trwającej blisko 3 miesiące przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Od soboty znów możemy pod dachem pracować nad kondycją i sylwetką. W siłowniach będą obowiązywały specjalne środki bezpieczeństwa. Klienci muszą dezynfekować ręce przed wejściem do klubu oraz po wyjściu z toalety, szatni lub po zakończonym ćwiczeniu na danym sprzęcie. Urządzenia również będą dezynfekowane po każdym użyciu. Podczas treningu nie ma obowiązku noszenia maseczki, można korzystać z pryszniców. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy ćwiczącymi wynosił przynajmniej 2 metry. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).