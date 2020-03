Pleszew. Coraz więcej chętnych do skorzystania z programów proekologicznych

Dużym zainteresowaniem cieszy się miejski program ,,Kociołek", w ramach którego możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę starego pieca np. na gazowy lub na węglowy spełniający obowiązujące przepisy, jeśli nasza nieruchomość nie ma dostępu do gazociągu. Jak informuje burmistrz Arkadiusz Ptak, w 2019 roku zrealizowano 106 umów w ramach "Kociołka", w tym 43 w budynkach na terenie miasta, a 63 w gminach. Kwota wypłacona mieszkańcom to ponad 481 tys. zł.

W tym roku jest jeszcze lepiej. Do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew wpłynęło bowiem już 91 wniosków, opiewających na kwotę blisko 420 tys. zł. A przypomnijmy, że nabór wniosków do programu Kociołek, po zmianach, odbywa się do października. Miejska dotacja to nawet 50% kwalifikowanych kosztów związanych z wymianą pieca, jednak nie więcej niż 5 tys. zł