Pleszew. Co dalej z budową rekreacyjnego kompleksu basenów w Pleszewie?

Budowa letnich basenów w Pleszewie. Co dalej z inwestycją?

Ratusz szuka wykonawcy, który wybuduje odkryte baseny przy ulicy Mickiewicza. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione. Powód? Brak chętnych. Pierwotnie planowano, że baseny będą dostępne latem przyszłego roku. Kiedy nie udało się rozstrzygnąć pierwszego przetargu, czas ten może się wydłużyć. Niemniej jednak urzędnicy nie tracą nadziei i planują ogłosić kolejny przetarg.

- Oferty na budowę kompleksu rekreacyjnego można było składać do 19 sierpnia. Niestety żadna z firm nie zgłosiła się do przetargu. Planujemy ogłosić kolejny - informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

W Pleszewie powstaną otwarte baseny miejskie

Miejsce wodnej rozrywki podzielono na kilka części. Pierwsza z nich to tzw. mokry plac zabaw o powierzchni ok. 290 m kw., przeznaczony dla dzieci do 6 lat. W drugiej będzie znajdował się basen rekreacyjny o powierzchni ok. 500 m kw. i maksymalnej głębokości 1,20 m. W planie są dwa tory pływackie, rampa z jeżykami, ławki i leżaki podwodne, masażery, dzika rzeka, grota ze sztucznej fali i parasole wodne. W kolejnych zaprojektowano strefę zjeżdżalni, plac zabaw z zamkiem na wodzie i strefę relaksu ze stołami do gier.

Koszt inwestycji oszacowano na 6,9 mln zł, z czego środki w kwocie 4,2 mln zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.