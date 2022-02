Pleszew. Ceny paliw ostro w dół! Na jak długo? Na stacjach benzynowych tworzą się kolejki

– Dzisiaj można zauważyć, że ceny paliw poszły mocno w dół. Jeżeli mówimy o benzynie, średnia cena wynosi 5,19 złotych, a oleju napędowego 5,24 złotych. To najniższe ceny w Unii Europejskiej. My jako Orlen staramy się przenosić to na rynek. Implementujemy to przez rynek hurtowy i nasze stacje. Nasza konkurencja również wprowadzi te ceny. Ceny paliw mają wpływ na całą gospodarkę, jest to element cenotwórczy – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – Wytyczyliśmy swoją drogę cztery lata temu, by tworzyć koncern multienergetyczny, prowadzimy dywersyfikację dostaw ropy, co dało efekty przy okazji kryzysu chlorkowego. Przy fuzji z Lotosem patrzymy na dobór partnerów tak, by zapewnić bezpieczeństwo, dzięki czemu będziemy mogli stabilizować sytuację gospodarczą. Nasze działania gospodarcze prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego – dodał.