Pleszew. Brunetki, blondynki... czyli tenor w opałach. Pleszewska publiczność rozbawiona do łez

Brunetki, blondynki... czyli tenor w opałach

Cała ta komedia pomyłek zaczęła się od wejścia pianisty Jakuba Czerskiego, szykującego się do recitalu „muzyki współczesnej i ekstremalnej“. Szybko jednak okazało się, że jego dwie znajome, początkujące śpiewaczki, marzą tylko o tym, by przedstawił im swego kolegę, słynnego tenora, więc o koncercie nie ma mowy. Tenor również jest zachwycony paniami, czemu daje wyraz, śpiewając „Brunetki, blondynki“ i błyskawicznie deklarując chęć ożenku... z obiema. Z każdym kolejnym utworem akcja gmatwa się więc coraz bardziej. Operowe arie płynnie przechodzą w te z operetek, i to najbardziej znanych, jak „Hrabina Marica“ Imre Kálmána czy „Carewicz“ Franza Lehára. Najbardziej poszkodowany był tu rzecz jasna pianista... Po raz kolejny przekonaliśmy się, że pleszewska publiczność uwielbia muzykę.