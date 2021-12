Pleszew. Blisko milion złotych na Laboratoria Przyszłości! Będą się uczyć nie tylko robotyki, ale też przyszywania guzików i ekologii Piotr Fehler

Laboratoria Przyszłości. Do pleszewskich szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt do nauki, m.in. drukarki 3D, stacje lutownicze, zestawy z mikrokontrolerem, roboty, kamery czy sprzęt do nagrywania. Ma on wesprzeć uczniów w rozwoju ich talentów związanych z nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Na jego zakup miasto otrzymywało ponad 700 tys. zł z rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, których celem jest nauka przez doświadczanie.