Pleszew. Blisko 100-osobowa grupa Ukrainek z dziećmi dotarła bezpiecznie do Pleszewa. Tróje dzieci musiała trafić do szpitali

Blisko 100-osobowa grupa uchodźców trafiła do Pleszewa

W poniedziałek, 21 marca w godzinach wieczornych przyjechała do Pleszewa blisko 100-osobowa grupa uchodźców z Ukrainy. Matki z dziećmi oraz osoby starsze zakwaterowane zostały w Hotelu pod Plantami. Jeszcze w nocy troje dzieci trafiło do szpitala. Dwójka z nich była mocno odwodniona i została przewieziona do Pleszewskiego Centrum Medycznego. A trzecia osoba z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.