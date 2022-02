Pleszew. Big Cyc zagra po raz pierwszy w swojej historii akustycznie i to w Zajezdni Kultury w Pleszewie! Piotr Fehler

Big Cyc zagra po raz pierwszy w swojej historii akustyczny koncert i to w Zajezdni Kultury w Pleszewie. To wyjątkowe wydarzenie zaplanowano na 19 lutego. Bilety do nabycia na stronie internetowej pleszew.bilety24.pl oraz w Zajezdni Kultury. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego