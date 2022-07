Pleszew. Biegali od zmierzchu do świtu. Koleżeński bieg w pleszewskich Plantach

Koleżeński bieg "Od zmierzchu do świtu" w pleszewskich Plantach

Wystartowali 2 lipca o 21.17, zakończyli już w niedzielę o 4.35. Kilkudziesięciu biegaczy wzięło udział w koleżeńskim biegu "Od zmierzchu do świtu", który odbył się w Plantach. Impreza była oddolną inicjatywą pleszewskich miłośników takiej formy aktywnego spędzania czasu. Do wspólnego biegania kolegów i koleżanki zaprosili: Ryszard Andersz, Tomasz Kowański, Tomasz Cieloch i Bogumił Wejman. Do przedsięwzięcia przyłączyła się również Spółka Sport Pleszew.

Wśród panów najwięcej kilometrów - 70 - pokonał Andrzej Klimczewski, a wśród pań Katarzyna Szambelan - 50 km. Ponadto dystans maratoński pokonali: Tomasz Kowański, Bogumił Wejman, Ryszard Andersz, Mariusz Kurzajczyk, Maciej Karczewski, Krzysztof Matuszak, Aleksandra Kowańska, Dagmara Pietrasz, Paweł Łyskawka, Robert Kaja, Ryszard Jeziorny, Marek Frątczak i Marcin Dzierla.

- Na pewno w kolejnych latach będziemy chcieli kontynuować tę inicjatywę i zrobić imprezę biegową na trochę większą skalę - podkreślają organizatorzy.