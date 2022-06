Pleszew. Będzie rondo i ciąg pieszo-rowerowy na Armii Poznań! Niebezpieczne skrzyżowanie doczeka się remontu

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 70. Pułku Piechoty, Armii Poznań, Lipowej oraz Malińskiej była od dawna oczekiwana przez mieszkańców Pleszewa. Ludzie wprost zaznaczali, że jest tutaj po prostu niebezpiecznie. Do tego doszła budowa nowych bloków i osiedla mieszkaniowego wzdłuż ulicy Armii Poznań. Miejsce, to stało się newralgiczne wraz z liczbą mieszkańców, którzy zaczęli wprowadzać się do nowych mieszkań. Dzięki finansowemu wsparciu z Polskiego Ładu uda się za przysłowiowym "jednym zamachem" rozwiązać dwa palące problemy. Chodzi o budowę ronda na skrzyżowaniu wspomnianych ulic oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Armii Poznań.

- Polski Ład stał się dla samorządów podstawowym źródeł finansowania naszych inwestycji. Jest motorem napędowym, tego co się u nas dzieje. Bardzo się cieszę, że w tym rozdaniu do powiatu pleszewskiego trafiło 14 mln złotych. Ponad 9 mln z Polskiego Ładu zainwestujemy w placówki oświatowe. Drugi projekt, to bardzo ważna inwestycja, bo to droga wjazdowa do Pleszewa i połączenia drogi krajowej z centrum miasta i bardzo ważny węzeł komunikacyjny, który sprawia obecnie naszym mieszkańcom sporo problemów. Przebudujemy go na rondo z prawdziwego zdarzenia - podkreślał Maciej Wasielewski, starosta pleszewski i przy okazji dziękując minister Marlenie Maląg i posłom za wsparcie.