Pleszew. Będą utrudnienia! Część ulicy Poznańskiej zostanie wyłączona z ruchu

Będą utrudnienia w centrum Pleszewa! Część ulicy zostanie wyłączona z ruchu

Od ubiegłego roku coraz głośniej mówiło się o konieczności wprowadzenia zmian na ulicy Poznańskiej. Domagali się tego nie tylko sami mieszkańcy, ale również część radnych.

- Ulica Poznańska to koszmar dla pieszych. Pozastawianie chodniki to norma. Momentami nie da się przejść nawet wózkiem z dzieckiem - podkreślała w maju jedna z mieszkanek. Druga dodawała, że nocne wyścigi w centrum miasta to prawdziwa zmora, tych którzy tutaj mieszkają. - Najpierw robią kółeczko na rynku i z piskiem opon wjeżdżają w ulicę Poznańską - opowiadała.

Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak już w ubiegłym roku podkreślał, że w 2022 roku pojawią się pierwsze zmiany dotyczące ulicy Poznańskiej w Pleszewie. Właśnie rusza przebudowa przejść dla pieszych. W związku z tym przez dwa dni z ruchu będzie wyłączona część ulicy Poznańskiej. O utrudnieniach informuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie.