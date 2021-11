Pleszew. Andrzejki 2021. Wyjątkowa Noc Andrzejkowa z Przedszkolem "Miś Uszatek"

II Bal Misia Uszatka w Pleszewie

Cóż to była za noc. Oczy całego Pleszewa tej nocy były zwrócone tylko i wyłącznie na Bal Przedszkola "Miś Uszatek" na którym bawiło się ponad 120 osób. To drugi taki bal organizowany przez Przedszkole "Miś Uszatek" i zapewne nie ostatni. Bowiem goście bawili się do białego rana... aż nocy było mało. Ostatni "przedszkolacy" schodzili z parkietu przed godziną 5 nad ranem. Mimo późnej pory, każdy z uśmiechem na twarzy, nie mógł uwierzyć, że to już koniec.

Wspaniały bal odbył się po raz drugi pod koniec listopada. Bawiono się świetnie, co zresztą widać na zdjęciach! Zapraszamy do galerii!