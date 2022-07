Pleszew American Cars Festival już w weekend! Kultowe amerykańskie pojazdy pojawią się na placu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP

Pleszew American Cars Festival już w weekend! Co będzie działo się na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP?

Już w najbliższą sobotę w Pleszewie pojawią się kultowe, amerykańskie pojazdy. Dodge, Ford Mustang, Chrysler, Chevrolet Camaro czy Corvette - m.in. takie auta będzie można obejrzeć na placu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. - To pierwszy taki festival w naszym mieście i jedyny w Polsce zlot, na którym to samochody z silnikami V8 zagrają dla was jak na koncercie - podkreślają pomysłodawcy imprezy.

Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji. Niezwykle interesująco zapowiada się... musical "Grease" z udziałem wybranych zabytkowych aut w wykonaniu teatru "Co jest grane?". Będzie parada ulicami miasta. Nie zabraknie dobrej muzyki. Na scenie pleszewskiego amfiteatru wystąpi m.in. zespół 4 Szmery.

Taneczne show zaprezentują dziewczyny z pleszewskiego Evey Studio Pole Dance. Gdy poczujecie się głodni, będziecie mogli spróbować przysmaków z różnych stron świata. W naszym mieście znów bowiem pojawią się restauracje na kółkach, czyli food trucki. Będą konkursy z nagrodami.