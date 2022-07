Pleszew American Cars Festival 2022. Piękne kobiety, silni mężczyźni, rockowe granie i amerykańskie samochody

Pleszew American Cars Festival 2022. Pokaz pole dance i kalisteniki

W ramach Pleszew American Cars Festiwal 2022 odbył się występ Evey Studio, w którym na co dzień prowadzone są zajęcia z pole dance'u, kalisteniki czy stretchingu. Na scenie pleszewskiego amfiteatru zaprezentowała się Agnieszka Gabrysiak, 10-letnia Amelia Chatlińska, 17-letnia Patrycja Golińska oraz 39-letnia Marta Ciemniejewska. Popis niezwykłej siły dał również Dawid Adamczak - mistrz Polski w podciąganiu się na drążku.

To nie był jednak koniec atrakcji. Wieczorem pleszewski amfiteatr zamienił się w stolicę rocka. Na scenie zagrała grupa 4 Szmery, czyli powstały w Bochni w 1996 roku, zespół rockowy, która zalicza się go do tzw. nurtu „tribute band”.