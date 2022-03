Pleszew. ALEfestiwALE czyli PRL bawi się na fest. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej piosenki

ALEfestiwALE czyli PRL bawi się na fest

ALEfestiwALE to coś więcej niż tylko koncert z przebojami. To przede wszystkim wielkie święto polskiej – i nie tylko polskiej – piosenki, to było spotkanie z prawdziwymi osobowościami estrady, gwiazdami, które swój statut zdobyły przed mikrofonem, a nie w telewizjach śniadaniowych, czy na portalach plotkarskich.

Publiczność wspólnie z artystami wyruszyła w sentymentalną podróż do czasów, gdy Sopot i Opole stawały się niekwestionowanymi stolicami Polski, a wielomilionowa publiczność zgromadzona na widowni, przed telewizorami i radioodbiornikami z zapartym tchem śledziła wyniki poszczególnych konkursów. To właśnie tam rodziły się takie legendy jak Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Zbigniew Wodecki. I to właśnie oni byli głównymi gwiazdami pleszewskiego koncertu.