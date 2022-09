Pleszew. Akcja "Pomachaj kierowcy" w Pleszewie. Dzieci uczyły się bezpiecznych zachowań na drodze

W poniedziałek, 12 września 2022 roku, dzieci z pleszewskiego przedszkola „Miś Uszatek” zostały zaproszone do udziału w nietypowej lekcji, związanej z akcją pod nazwą „Pomachaj kierowcy” realizowaną przez policję w całej Wielkopolsce.

- Akcja polega na zwracaniu na siebie uwagi w relacji pieszy – kierowca, co ma ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego - podkreśla asp. szt. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

W naszym mieście była ona realizowana na przejściu dla pieszych na os. Mieszka I. Maluchy poznały zasady bezpiecznego przechodzenia przez pasy.

- Dowiedziały się także, że podczas przechodzenia mogą pomachać do kierowcy. I jest to nie tylko przyjazny gest, ale przede wszystkim taki, który pozwoli im nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą, a co za tym idzie skupić na sobie jego uwagę i mieć pewność, że jest się widocznym - opowiada rzeczniczka pleszewskiej policji.