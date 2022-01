Pleszew. Aby życzliwość nas nie opuszczała. Wspólne kolędowanie w pleszewskim muzeum

Wspólne kolędowanie w Muzeum Regionalnym

Kolędy mają w sobie coś niezwykłego. Wzruszają, przywołują wspomnienia i łączą ludzi. Tak właśnie jest w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, które po raz kolejny zaprosiło mieszkańców do wspólnego kolędowania. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zabrzmiały przy akompaniamencie Marii Rutkowskiej. Podczas wydarzenia nie tylko wspólnie śpiewano najbardziej znane kolędy. Była to również okazja do złożenia noworocznych życzeń. Jak co roku było to niezwykłe spotkanie, o niepowtarzalnej atmosferze i klimacie świątecznym. Wspólne kolędowanie zakończyło wspólne odśpiewanie królowej polskich kolęd - "Bóg się rodzi" do słów Franciszka Karpińskiego.