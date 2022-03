Pleszew. 12 pojedynków, duże emocje i szczytny cel. Podczas II Wieczoru Boksu w Pleszewie zawodnicy walczyli dla Ukrainy

W niedzielę, 13 marca 2022 roku, w hali Szkoły Podstawowej numer 3 odbył się II Wieczór Bosku w Pleszewie. Publiczność mogła obejrzeć 12 pokazowych walk. Każdy pojedynek składał się z trzech rund. W ringu zobaczyliśmy m.in. zawodników trenujących na co dzień w pleszewskiej sekcji bokserskiej, która zorganizowała wydarzenie.

- W dzisiejszych czasach każdy człowiek powinien cechować się przyzwoitością. Jako Polacy daliśmy sygnał, pokazaliśmy jak się pomaga. Zobaczył to cały świat. My postanowiliśmy dołożyć do tego dzieła małą cegiełkę. Jestem zadowolony, że trzy lata temu stworzyłem sekcję bokserską. To dzisiejsze wydarzenie świadczy o tym, że to był dobry pomysł, choć wtedy nikt z nas nie myślał, że będziemy wspierać uchodźców wojennych - mówił Alan Urbaniak.