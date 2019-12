Praktycznie wszystkie terminale akceptują dzisiaj płatności zbliżeniowe. Banki i organizacje płatnicze postanowiły wyjść z inicjatywą podwyższenia tej kwoty z 50 zł limitu do 100 zł.

- Płatności zbliżeniowe stały się bardzo powszechne. Nadszedł czas na to, żeby podnieść limit do którego można płacić bez użycia kodu PIN. Taka zmiana do 100 zł powinna nastąpić w drugim kwartale 2020 roku- tłumaczy w rozmowie z AIP Bartosz Ciołkowski, Mastercard Polska.



Jak wyjaśnia Ciołkowski, takie płatności są wygodniejsze, jak najbardziej bezpieczne. Średnia wartość transakcji przekroczyła już dawno kwotę 50 zł. Także wydaje się, że powinniśmy dorównać tej średniej europejskiej, która w tej chwili wynosi więcej niż 20 euro.- Przed nami okres świątecznym w swoich portfelach Polacy posiadają łącznie ponad 42 mln kart i wielu z nas właśnie w tym okresie świątecznym chętnie z nich korzysta- mówi ekspert. - 86 proc. transakcji, bo taka jest średnia w kraju, to będą transakcje zbliżeniowe. Coraz częściej płacimy z użyciem nowoczesnych technologii, jeżeli chodzi o płatności zbliżeniowe to jesteśmy drugim krajem na świecie. Jednak coraz częściej też płacimy telefonem. 7 proc. transakcji w kraju to właśnie płatności dokonywane telefonem co daje nam 5. pozycję w Europie- dodaje.