Planowana modernizacja ulicy Łąkowej w Choczu nie rozpocznie się w tym roku. Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2020-21

W tegorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono 220 tys. zł. Kilka dni temu rada na prośbę burmistrza „zdjęła” z tego zadania 170 tys. zł i przeniosła na inne inwestycje. - Zostawiliśmy około 50 tys. zł na prace geodezyjne i wykup gruntów od mieszkańców - opowiada burmistrz Marian Wielgosik.

Przypomnijmy, że gmina zaplanowała gruntowną modernizację ulicy Łąkowej. Ma powstać droga o szerokości 5,5 metra, do tego chodniki, odwodnienie i przesunięcie lamp bliżej opłotowań. Aby zrealizować remont w przewidzianym zakresie konieczna była dobra wola mieszkańców. Część z nich musiała wyrazić zgodę na sprzedaż kilku metrów swoich działek, gdyż gmina nie jest w tym obszarze właścicielem wystarczająco szerokiego gruntu. Rozmowy i ustalenia trwały długo. Nie wszyscy wyrazili zgodę na sprzedaż, ale udało się wypracować koncepcję, którą mieszkańcy zaakceptowali. Brak aprobaty 100% zainteresowanych mieszkańców na odstąpienie gminie swoich gruntów powoduje, że z jednej strony chodnik będzie miał 2 metry szerokości, a z drugiej będzie od 40 cm stopniowo rozszerzał się do 1,5 m.

Złożona sprawa

Niezadowolony z faktu, że inwestycja nie rozpocznie się w tym roku jest radny Eugeniusz Michalak, który o budowę chodnika i przesunięcie słupów oświetleniowych po raz pierwszy apelował już 10 lat temu. - Mapy zostały wyciągnięte w tamtym roku. W tym miała zostać wykonana dokumentacja i znowu nic z tego nie wyjdzie - mówi. - To tylko pokazuje, jak złożona jest to sprawa. O sfinansowanie przebudowy ulicy Łąkowej na wniosek mieszkańców wnosiłem do rady w 2018 r. Gdybyśmy chcieli wykonać inwestycję wyłącznie na naszym terenie, moglibyśmy już zaczynać, ale przyjęliśmy inną koncepcję. Pewne procesy muszą zostać zachowane. Najpierw prace geodezyjne i wykup gruntów, dopiero później dokumentacja projektowa - tłumaczy burmistrz.