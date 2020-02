Planowana budowa sali sportowej przy szkole w Tomicach budzi coraz większe emocje. Do kolejnej dyskusji w tym temacie doszło podczas sesji

- Po wybudowaniu sali przy szkole w Gizałkach będzie trzeba realizować inne zadania inwestycyjne. Myślę tutaj przede wszystkim o drogach, które nie są w najlepszym stanie. W tej kadencji należy przymierzyć się do opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej obiektu w Tomicach. Postaramy się to zrobić w momencie, w którym dowiemy się jakiej wielkości dofinansowanie na tego typu obiekt będziemy mogli pozyskać. Budżet gminy nie jest w stanie udźwignąć wydatku na poziomie kilku mln zł - dodaje Robert Łoza.

O inwestycję od dłuższego czasu wnioskuje Zbigniew Bachorski. Radny interpelację, pod którą m.in. podpisało się wielu mieszkańców, składał już w poprzedniej kadencji. Pod koniec ubiegłego roku znów złożył pismo na ręce wójta. Co na to gospodarz gminy? - Rozbudowa obiektów szkolnych w Tomicach musi uwzględniać realne potrzeby placówki oraz możliwości finansowe gminy - podkreśla.

Radny Bachorski chciałby jednak, żeby inwestycja już została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki. Wójt na razie nie jest zwolennikiem takiego pomysłu. - Nie znamy zakresu zadania, ani kwot, które będzie trzeba wydać na jego realizację, dlatego nie chcę blokować środków w WPF-ie. Musimy do tego podejść merytorycznie, a panu Bachorskiemu chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli, że to on wymyślił budowę tej sali i to dzięki niemu ona powstanie - mówił zdecydowanie wójt.

- Ja nie chcę zaistnieć. Nie chcę też tej sali dla żony, jak ktoś napisał, bo ona nie uczy wychowania-fizycznego - odpowiadał Zbigniew Bachorski. Radny zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do głosowania w tej sprawie. - Jeżeli Rada zdecyduje, że sobie tego nie życzy, to nie ma problemu. A pieniądze, jak się chce, to się znajdzie. Gdzie? Poszukam i panu pokażę. Tylko ja będę musiał na to poświęcić trochę czasu, ograniczyć pracę, bo wy mi nie chcecie pomóc. Kończę ten temat, bo powoli to się obraca w żart - mówił radny z Tomic.

Nie powtórzyć błędu

Do dyskusji włączył się przewodniczący Rady Gminy Gizałki Roman Rojewski. - My nie chcemy jako rada popełnić takiego błędu, jaki został zrobiony przed kilkoma laty. Była już cegła kupiona, był zrobiony projekt, były wydane pieniądze i po co to? Jeżeli będzie nas stać na budowę, jeżeli będziemy mieli zdolność kredytową to zrobimy wszystko, żeby ta sala powstała - podkreślał.