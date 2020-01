PIT, CIT i VAT wyłącznie z mikrorachunkiem

Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy,

to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową

Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie

mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat

podatków PIT, CIT i VAT.

Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możesz wygenerować na stronie

podatki.gov.pl. Zrobisz to w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu

czy tabletu. Otrzymasz go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Numer

nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że

nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego i jest bezpłatny.