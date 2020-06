Piotr Kusiakiewicz: jestem bardzo zadowolony z wyniku, jaki osiągnął Rafał Trzaskowski

- Jestem bardzo zadowolony z wyniku, jaki osiągnął kandydat KO Rafał Trzaskowski. Ponad 30 % poparcia po zaledwie pięciotygodniowej kampanii to duży sukces - mówi Piotr Kusiakiewicz.

Jak podkreśla, za dwa tygodnie kandydata KO czeka prawdziwa batalia.

- Wynik Andrzeja Dudy jest zgodny z przewidywaniami. Choć nie zbliżył się do wyniku PiS z ubiegłorocznych wyborów do parlamentu. Wydaje się, że więcej już nie osiągnie. Wszystko zależy od przepływu elektoratu kandydatów, którzy zajęli kolejne miejsca. Nie wyobrażam sobie jednak, aby wyborcy Szymona Hołowni, Roberta Biedronia czy Władysława Kosiniak- Kamysza zagłosowali na Andrzeja Dudę. Pewną niewiadomą jest elektorat Krzysztofa Bosaka. Sondaże mówią, że w większości poprą dotychczasowego prezydenta. To jednak za mało, aby myśleć o zwycięstwie. Wysoka frekwencja świadczy o wzroście świadomości obywatelskiej. Polacy w końcu docenili siłę swojego głosu. 12 lipca przewiduję zacięta walkę o każdy głos, z której zwycięsko wyjdzie Rafał Trzaskowski - ocenia lider PO w powiecie pleszewskim.