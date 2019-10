Piosenki, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka wybrzmiały w ramach Nocy Bibliotek. Utwory przypomniała Agnieszka Dulęba-Kasza

- Dzisiaj nie zabraknie nieśmiertelnych hitów, radości, wzruszeń i dobrej muzyki - zapowiadała recital Monika Piłka, kierownik chockiej biblioteki. - Wstyd się przyznać, ale dawno nie byłam w bibliotece. Nigdy nie śpiewałam w takim miejscu - mówiła z kolei bohaterka poniedziałkowego wieczoru. Agnieszka Dulęba-Kasza w towarzystwie Artura Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka postanowiła przypomnieć najpiękniejsze utwory z bogatego dorobku poetki i po raz kolejny udowodniła, że piosenki Agnieszki Osieckiej są dobre na wszystko. Razem z artystką publiczność śpiewała takie hity, jak: „Małgośka”, „Sing sing”, „Niech żyje bal” czy „Uciekaj moje serce’”.

Wydarzenie - pod patronatem burmistrza gminy Chocz Mariana Wielgosika - zorganizowano w ramach Nocy Bibliotek. Ta ogólnopolska akcja promująca czytanie i same biblioteki została zainicjowana w 2015 r. - Jednego dnia biblioteki publiczne, szkolne, gminne, wojskowe, pedagogiczne otwierają się po zmroku, żeby zaprosić czytelników na niekonwencjonalne, twórcze formy promocji książki i czytelnictwa. „Znajdźmy wspólny język” to hasło przewodnie tegorocznej edycji. Bo to właśnie w bibliotece na jednej półce stoi Adam Mickiewicz i Kazimierz Brodziński, Artur Górski i Stanisław Przybyszewski, Zbigniew Herbert i Czesław Miłosz - przedstawiciele najbardziej znanych sporów literackich. Tuż obok Raskolnikow dyskutuje z Sonią, a Cześnik z Rejentem - podkreślała Monika Piłka.