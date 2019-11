W ostatniej kolejce rundy jesiennej drużyny LKS-u i Stali solidarnie wygrały. Gołuchowianie wykorzystali potknięcia rywali i po pierwszej części sezonu plasują się na 1. miejscu. Pleszewianie zimę spędzą na 4. pozycji. Tydzień wcześniej zakończył się rozgrywki w A i B-klasie. Które zespoły miały najwięcej powodów do zadowolenia?

IV liga



Efektowne zwycięstwo na zakończenie bardzo dobrej rundy odniósł LKS Gołuchów. Podopieczni Macieja Dolaty pokonali beniaminka OTPS Winogrady Poznań i zostali mistrzami jesieni! W meczu 17. kolejki ekipa z Grodu Żubra zaaplikowała rywalom 4 bramki. 3 z nich były dziełem Krystiana Benuszaka, który w sumie uzbierał 20 trafień. Czwartego gola dołożył Krzysztof Czabański.



W pierwszej rundzie sezonu 2019/20 LKS zdobył 38 punktów. Na taki dorobek złożyło się 12 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Gołuchowianie mają punkt przewagi nad Unią Swarzędz i 2 nad Victorią Września. Ścisk w górze tabeli jest ogromny. 36 oczek mają również zespoły z Tarnowa Podgórnego i Nowych Skalmierzyc. Inaugurację rundy wiosennej zaplanowano na 14 marca. Gołuchowianie rozpoczną od wyjazdowej potyczki z outsiderem z Koła. Tydzień później na własnym boisku zmierzą się z Ostrovią.



OTPS Winogrady Poznań - LKS Gołuchów 0:4

0:1 Krystian Benuszak (34’ z rzutu karnego)

0:2 Krystian Benuszak (48’ z rzutu karnego)

0:3 Krzysztof Czabański (61’)

0:4 Krystian Benuszak (92’)



Skład LKS-u: Tomasz Szymkowiak, Michał Grzesiek, Marcin Wandzel, Grzegorz Kuś, Paweł Majusiak, Konrad Chojnacki, Maciej Mikołajczyk (70’ Maciej Marcinkowski), Dawid Guźniczak, Krzysztof Czabański (55’ Paweł Stempień), Jakub Szymkowiak (70’ Michał Marciszak), Krystian Benuszak.



Tabela IV ligi:

1. LKS Gołuchów 17 38 37:18

2. Unia Swarzędz 17 37 54:20

3. Victoria Września 17 36 40:15

4. Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 36 34:21

5. Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 36 58:22

6. Lubuszanin Trzcianka 17 30 32:19

7. Stainer Polonia Leszno 17 28 39:27

8. Victoria Ostrzeszów 17 27 24:21

9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17 24 24:28

10. Obra 1912 Kościan 17 23 30:27

11. Kotwica Kórnik 17 23 30:29

12. Warta Międzychód 17 21 31:29

13. Polonia Kępno 17 20 22:31

14. Pogoń Lwówek 17 17 20:35

15. KS Opatówek 17 16 17:29

16. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 10 29:41

17. OTPS Winogrady Poznań 17 10 25:64

18. Olimpia Koło 17 2 4:74



Czołówka klasyfikacji strzelców:

22 gole - Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe Skalmierzyce),

20 - Krystian Benuszak (LKS Gołuchów),

14 - Tomasz Marcinkowski (Obra 1912 Kościan), Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz),

13 - Mikołaj Jankowski (Victoria Września).



V liga



W pierwszej rundzie sezonu 2019/20 piłkarze Stali Pleszew byli bezkompromisowi. W 15 spotkaniach odnieśli 10 zwycięstw i ponieśli 5 porażek. 30 punktów pozwoliło podopiecznym Łukasza Bandosza zająć 4. miejsce. Zdecydowanie lepiej pleszewianie punktowali na wyjazdach, gdzie przegrali tylko raz. Za to na własnym boisku Stalowcy aż czterokrotnie musieli przełknąć gorycz niepowodzenia.



W ostatniej kolejce rundy jesiennej zespół Łukasza Bandosza udał się do Mroczenia i z trudnego terenu przywiózł 3 punkty. Na listę strzelców wpisali się Szymon Rudziński oraz Patryk Adamski, dla którego było to 10. trafienie w sezonie. Napastnik jest najskuteczniejszym zawodnikiem naszej drużyny. Tobiasz Wojcieszak nie dał się zaskoczyć ani razu i Stal wygrała 2:0. Zwycięstwo sprawiło, że na półmetku pleszewianie plasują się tuż za podium. 3 oczka więcej ma sobotni rywal zespołu Łukasza Bandosza, 9 wicelider - Wilki Wilczyn, a 11 prowadząca Odolanovia

Odolanów.



Orzeł Mroczeń - Stal Pleszew 0:2

0:1 Szymon Rudziński (70’)

0:2 Patryk Adamski (90’)



Skład Stali: Tobiasz Wojcieszak, Dawid Majchrzak, Łukasz Jańczak, Emil Poczta, Mikołaj Adamek, Michał Kozłowski, Krzysztof Matuszak, Szymon Rudziński, Błażej Ciesielski (71’ Wojciech Kuznowicz), Jacek Pacyński (77’ Adam Wojciechowski), Patryk Adamski.



Tabela III grupy V ligi:

1. Odolanovia Odolanów 15 41 39:4

2. Wilki Wilczyn 15 39 55:18

3. Orzeł Mroczeń 15 33 52:15

4. Stal Pleszew 15 30 30:17

5. Astra Krotoszyn 15 29 29:16

6. SKP Słupca 15 29 28:12

7. Polonus Kazimierz Biskupi 15 20 19:21

8. GKS Sompolno 15 19 25:32

9. Vitcovia Witkowo 15 18 24:33

10. Raszkowianka Raszków 15 18 26:40

11. Piast Kobylin 15 17 31:39

12. Piast Czekanów 15 14 17:31

13. Zefka Kobyla Góra 15 13 24:32

14. Zjednoczeni Rychwał 15 13 20:42

15. Tulisia Tuliszków 15 9 15:38

16. MGKS Tur 1921 Turek 15 5 14:58



Czołówka klasyfikacji strzelców:

19 - Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń),

15 - Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn), Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni Rychwał),

14 - Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń),

11 - Mikołaj Marciniak (Odolanovia Odolanów), Damian Spaleniak (Raszkowianka Raszków),

10 - Patryk Adamski (Stal Pleszew), Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo).



A i B-klasa



Rezerwy LKS-u zimę spędzą na 2 drugim miejscu. Gołuchowianie byli najskuteczniejszym zespołem w swojej grupie. Podopieczni Łukasz Hyżyka przegrali tylko jeden mecz. Na inaugurację zostali rozbici przez Prosnę Kalisz. Liderem ekipy jest Adrian Hajdasz, który z 16. golami przewodzi klasyfikacji strzelców.



Prosna Chocz w ubiegłym sezonie do końca drżała o ligowy byt. Teraz piłkarze Adriana Popławskiego robią wszystko, żeby taki scenariusz nie powtórzył się późną wiosną 2020 r. 9 punktów przewagi nad strefą spadkową sprawia, że tym razem choczanie powinni uniknąć nerwów.



W grupie 7. bezpieczne miejsce w środku stawki zajmują Czarni. Trzy pozycje niżej i dwa oczka mniej w dorobku mają Gladiatorzy. Na 10. miejscu taczanowskie Żaki. Sytuacja w dolnej części tabeli jest bardzo wyrównana. Szykuje się zacięta walka o utrzymanie.



Poziom niżej o awansie bardzo poważnie myślą w Kuczkowie. LZS zdominował rywalizację w 6. grupie. Na podium jesień ukończyła druga drużyna Stali.



A-klasa

Tabela 3. grupy:

1. Prosna Kalisz 13 32 49:13

2. LKS II Gołuchów 13 32 50:19

3. Korona Pogoń Stawiszyn 13 29 36:18

4. Sokoły Droszew 13 25 35:21

5. Orzeł Kawęczyn 13 22 30:24

6. LKS Godziesze 1966 13 22 36:25

7. Piast Grodziec 13 19 24:22

8. Jaskiniowiec Rajsko 13 17 32:33

9. Prosna Chocz 13 17 23:28

10. Iskra-Prosna Sieroszewice 13 12 24:29

11. Szczyt Szczytniki 13 10 14:37

12. Teleszyna Przykona 13 9 14:33

13. Grom Malanów 13 8 19:60

14. Wicher Dobra 13 5 14:38



Tabela 7. grupy:

1. GKS Jaraczewo 12 31 56:14

2. Pogoń Książ Wlkp. 12 25 36:16

3. UKS Śrem 12 22 26:19

4. KSGB Manieczki 12 20 29:28

5. Czarni Dobrzyca 12 17 26:19

6. Orły Huta Łukomska 12 16 21:23

7. LZS Głuchowo 12 15 25:37

8. Gladiatorzy Pieruszyce 12 15 21:25

9. Zawisza Dolsk 12 15 20:23

10. Żaki Taczanów 12 11 20:33

11. Tur Turew 11 10 18:29

12. Helios II Czempiń 11 5 17:42



B-klasa

Tabela 6. grupy:

1. LZS Kuczków 11 29 47:8

2. RKS Radliczyce 11 25 45:20

3. Stal II Pleszew 11 22 43:17

4. Liskowiak Lisków 11 22 39:25

5. Sparta Russów 11 20 33:22

6. Pelikan Nowy Karolew 11 18 28:26

7. Korona Chełmce 11 17 21:20

8. Błękitni Sparta Kotlin 11 14 16:34

9. Wicher Mycielin 11 12 24:39

10. Victoria II Skarszew 11 7 14:28

11. Piast II Grodziec 11 3 11:45

12. KS Kamień 11 0 9:46



„Bardzo trudna akcja dla strażaków”. Pożar hal firmy recyklingowej we wsi Buszewo w Wielkopolsce



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.