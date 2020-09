Pijany kierowca ciężarówki mógł doprowadzić do tragedii. Miał 2,6 promila alkoholu

Na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno. PUTW rozpoczyna nabór słuchaczy

Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna nabór słuchaczy na nowy semestr. Uczestnictwo w zajęciach to nie tylko okazja do pogłębiania wiedzy i rozwoju, ale także do integracji w senioralnym gronie i nawiązania nowych znajomości.