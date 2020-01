Pieszy zgłosił, że kierowca nie ustąpił mu pierwszeństwa na pasach. 58-latek twierdzi, że go nie widział

- Wczoraj, do komendy zgłosił się pleszewianin, który powiadomił policjantów o niebezpiecznej sytuacji, do której doszło na ul. Słowackiego w Pleszewie. Mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych. Gdy się na nim znajdował, obok niego przejechał samochód marki Peugeot. Kierowca pojazdu nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie i zatrzymał się dopiero za przejściem - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Jak wyjaśnia, policjantom szybko udało się ustalić, kto prowadził auto. Był to 58-letni mieszkaniec Pleszewa, który - w rozmowie z policjantami - stwierdził, że nie zauważył pieszego. - Mężczyzna nie przyjął mandatu karnego, dlatego też sprawa trafi do sądu. Grozi mu grzywna do pięciu tysięcy złotych - dodaje policjantka.