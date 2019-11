W Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach rozegrano pierwszy mecz piłki siatkowej z okazji święta Odzyskania Niepodległości - nauczyciele kontra uczniowie.

Mecz sędziował Stanisław Podymski, który ufundował nagrodę główną dla zwycięskiej drużyny. Wygrani otrzymali piernikową piłkę od gości ze Słowacji oraz flagę Polski. W przerwach zaprezentowali się ze swoim układem artystycznym uczniowie klas drugich i trzecich.- Uczniowie tak bardzo zaangażowali się w to wydarzenie, że co drugi dzień spotykali się na hali sportowej, by ćwiczyć grę. To było naprawdę miłe widzieć ich, aż tak mocno zaangażowanych - mówi dyrektor szkoły Anna Sierecka. Mecz był niezwykle zacięty i emocjonujący, a na trybunach zgromadzeni uczniowie kibicowali zarówno jednej, jak i drugiej drużynie.Ostatecznie w meczu zwyciężyli nauczyciele, ale sportowo-wychowawczy walor tej imprezy był największą wygraną.