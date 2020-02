Dzieci miały również możliwość przeżycia wspólnych zabaw z rówieśnikami oraz wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych przez nauczycielki.

- Było nam bardzo miło gościć wszystkie dzieci oraz rodziców. Mamy nadzieję, że miłe wspomnienia wesołych zabaw pozostaną w ich pamięci do września, kiedy to wrócą do naszego przedszkola - podkreśla społeczność placówki.