Pierwszy etap prac scaleniowych w Kwileniu dobiega końca. Starosta Maciej Wasielewski odczytał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia

Scalenia gruntów to długi, żmudny i często budzący kontrowersje proces. W Kwileniu trudnych i nerwowych momentów też nie brakowało, ale ogólny wydźwięk jest pozytywny. - Dziękuję mieszkańcom. Różne prowadziliśmy rozmowy, ale będą was dobrze wspominał. Nie czaruję, na innych obiektach było zdecydowanie inaczej - podkreślał geodeta-projektant Kazimierz Marczak. Wyrazy uznania kierował również w stronę rady uczestników scalenia, czyli organu doradczego wybranego przez samych mieszkańców. - To był bardzo dobry zespół - zaznaczał.

Proces scaleniowy rozpoczął się w marcu 2017 r. Kilka miesięcy wcześniej powiat pleszewski aplikował o sfinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Był to jedyny wniosek z całej Wielkopolski. Dofinansowanie wyniosło blisko 2,5 mln zł, co niemal w całości wyczerpało alokację środków województwa na realizację scaleń gruntów. Pieniądze w 63,63% pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i są wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozostała część to wkład budżetu państwa.

Czas na drugi etap

W wyniku scalenia gruntów zapewniono nowo wydzielonej działce dostęp do drogi oraz poprawiono kształt działek dostosowując ich granice do sieci dróg i rowów. Średnia powierzchnia działki wzrosła z 0,3887 do 0,5681 ha. Zredukowano ich pierwotną ilość do 69%. Jednym z istotnych efektów scalenia jest zmniejszenie liczby bardzo małych działek o powierzchni do 10 arów, do których rolnicy nie otrzymują dopłat bezpośrednich. Z 241 liczba takowych spadła do 87, przy czym większość stanowią działki zalesione, zadrzewione i zabudowane.

Po zakończeniu pierwszego etapu, przyjdzie czas na drugi, czyli poscaleniowe zagospodarowanie obszaru, obejmującego budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól, korektę parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych oraz rekultywację ziemi umożliwiającą mechaniczną uprawę. Na tę część zaplanowano blisko 1,5 mln zł. Prace mają zakończyć się do grudnia 2022 r.