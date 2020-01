Piękne maturzystki i przystojni maturzyści z pleszewskiego liceum pozowali na ściance

Wieczorowe kreacje, wymyślne fryzury, najmodniejsze makijaże sezonu to nieodłączne elementy balu studniówkowego, na który dziewczyny szykowały się kilka tygodni. Również męska część maturzystów przykłada sporą wagę do swojej prezentacji w tym dniu: garnitur szyty na miarę, eleganckie buty, spinki do mankietów podkreślają, jak duże znaczenie ma dla maturzystów studniówka. Nic więc dziwnego, że tak szczegółowo zaplanowany i dopracowany wygląd, każdy chciał uwiecznić na zdjęciu.