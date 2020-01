Pięć kolizji w ciągu zaledwie dwóch godzin!

Trudne warunki na drodze przyczyniły się do serii kolizji. W piątek w ciągu dwóch godzin doszło do pięciu zdarzeń drogowych. Na szczęście, nikt nie został poważnie ranny. Policjanci apelują do kierowców o rozważną jazdę i szczególną ostrożność.

- Warto pamiętać również o wpływie pogody na nasze samopoczucie. Pochmurny dzień sprawia, że możemy czuć się rozkojarzeni i senni. Trzeba wziąć to pod uwagę wyruszając w podróż i zachować szczególną ostrożność na drodze, aby nie dochodziło do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pamiętajmy, aby przed wyjazdem sprawdzić czy pojazd posiada sprawne światła przednie, tylne i kierunkowskazy. Jazda nawet bez jednego światła podczas opadów deszczu powoduje, że jesteśmy mniej widoczni dla innych użytkowników drogi. Ważnym aspektem podczas opadów deszczu są nasze wycieraczki. Jeśli nie zbierają wody wymieńmy je na nowe. Wpłynie to na poprawę naszego bezpieczeństwa podczas jazdy - przypomina asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie. Tymczasem w piątek, zaledwie w ciągu dwóch godzin, doszło do pięciu zdarzeń drogowych: O godz. 7.50 w Gizałkach, 28-letnia mieszkanka gm. Gizałki, kierując samochodem marki Fiat Stillo, uderzyła w tył samochodu marki Fiat Panda. Fiatem panda kierował 28-letni mieszkaniec gm. Pleszew. Po godz. 8.00 w Pleszewie na ul. Koźmińskiej, 63-letnia mieszkanka gminy Pleszew, kierując samochodem marki Nissan Juke, na łuku drogi uderzyła w jadący samochód marki Daf z cysterną. Dafem kierował 52 – letni mieszkaniec gminy Kotlin. Przed godz. 9.00 w Fabianowie na ul. Dobrzyckiej doszło do kolejnej kolizji. 49-letnia mieszkanka gminy Koźmin Wielkopolski, kierując skodą, wjechała do rowu. W pojeździe znajdowała się także 71-letnia pasażerka.

Zdjęcia z tego zdarzenia zobaczycie tutaj! O godz. 9.50 na ul. Podgórnej w Pleszewie 29-letni mieszkaniec Poznania, kierując samochodem marki Opel Combo, na skrzyżowaniu dróg, uderzył w volkswagena, którym kierował 39-letni mieszkaniec gm. Pleszew. Pół godziny później w Karsach, 23 – letni mieszkaniec gminy Pleszew, kierując samochodem marki Peugeot, na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z oplem. Pojazdem kierowała 33-letnia mieszkanka gminy Gołuchów. Po godz. 22.00 w Trzebowej, kierująca samochodem marki Fiat, mieszkanka powiatu ostrowskiego, wpadła w poślizg, w wyniku czego wjechała do rowu. Policjanci ukarali sprawców kolizji mandatami karnymi. Wypadek z udziałem tira i pociągu Intercity pod Zbąszyniem Wideo