PGNiG będzie wydobywać gaz na terenie Koźmińca. Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy PGNiG rozpocznie wydobycie gazu w Koźmińcu. Decyzja należy do nich - mówi burmistrz Dobrzycy Jarosław Pietrzak. Wiadomo jednak, że gmina na całym przedsięwzięciu solidnie zarobi. - Za odwiert w Koźmińcu do budżetu gminy będzie wpływać 500 tys. zł rocznie - podkreśla Witalis Półrolniczak, przewodniczący Rady Miejskiej, która uchwałę o planie zagospodarowanie przestrzennego podjęła jednogłośnie. Obecność gazu w Koźmińcu wykazały badania geofizyczne, które prowadzono w 2015 r. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska podjęła w styczniu 2018 r. Projekt planu ze stosownymi korektami wynikającymi z uzyskanych opinii i uzgodnień został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 7 sierpnia do 2 września 2019 r. 30 sierpnia został przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Nie zgłoszono żadnych uwag.