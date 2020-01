Pełen atrakcji Dzień Otwarty w przedszkolu

W ramach Klubu Małych Odkrywców dzieci uczestniczyły w przeprowadzaniu doświadczeń i eksperymentów. Rodzice mieli możliwość rozmowy z dyrekcją i nauczycielkami pracującymi w różnych grupach. Dzień ten dostarczył dzieciom mnóstwo radości i pokazał, że przedszkole, jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i dzieci mogą tu świetnie spędzić czas.

- Rodzice otrzymali artykuły, w których zawarte były ważne wskazówki, ułatwiające start przyszłemu przedszkolakowi. Otrzymali również foldery z ofertą edukacyjną naszej placówki. Mamy nadzieję, że Dni Otwarte przyczyniły się do oswojenia z nowym miejscem, aby we wrześniu chętnie i bez obaw do niego wrócić - informuje placówka.