Pasterka 2021 w kościołach powiatu pleszewskiego. O której godzinie zostaną odprawione uroczyste msze święte?

Pasterka 2021 w parafiach powiatu pleszewskiego

W wigilię, 24 grudnia, zasiadamy wraz z bliskimi do wspólnej kolacji. Ważnym elementem tego dnia jest również pasterka. To pierwsza msza w Boże Narodzenie, która radośnie oznajmia narodziny Jezusa. Odbywa się o północy z 24 na 25 grudnia (lub w godzinach wieczornych w wigilię), i upamiętnia oczekiwanie oraz modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. To jedna z najważniejszych świątecznych tradycji w Polsce. Wielu z nas nie wyobraża sobie nie uczestniczyć tego dnia we mszy świętej. Pasterka, jak wspominaliśmy wyżej, przynależy do liturgii Bożego Narodzenia, więc wierni biorący w niej udział nie muszą przychodzić ponownie do kościoła w pierwszy dzień świąt.

W galerii prezentujemy harmonogram mszy świętych na świąteczne dni w kościołach powiatu pleszewskiego.

Pasterkę będzie można obejrzeć również w telewizji. O 19.25 w TVP 2 rozpocznie się transmisja uroczystej mszy świętej z Watykanu. O północy w TVP1 rozpocznie się relacja z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, a w Polsacie News z Świątyni Opatrzności Bożej.