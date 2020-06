Park Wodny ,,Planty" na ostatniej prostej przed ponownym otwarciem [ZDJĘCIA]

Prezes Spółki Sport Pleszew Eugeniusz Małecki przyznaje, że przygotowania do ponownego otwarcia zaczęły się zaraz po przymusowym zamknięciu. Czas, w którym aquapark był zamknięty, był czasem pracowitym. - Zrobiliśmy wszystkie niezbędne przeglądy. Spuściliśmy wodę i napuściliśmy ją ponownie, przeprowadziliśmy przeglądy klimatyzacji, a nasi ratownicy wyspecjalizowali się w usługach malarskich - mówi prezes z uśmiechem. - Jestem bardzo zadowolony z tego okresu - podkreśla, choć do dyspozycji miał w tym czasie mniejszą załogę, bo część pracowników korzystało np. z możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Teraz wracają z nowymi siłami. Wszyscy odliczają dni do 6 czerwca.

Woda w basenach przeszła już badanie jakości, a w aquaparku pojawiły się symbole nowych zasad - ścieżki przemieszczania się przez klientów, osłony przy kasach i sklepiku sportowym, dystrybutory płynu do dezynfekcji, zabezpieczony czytnik kart zachęcający do płatności bezgotówkowych. Zgodnie z wytycznymi, przy kasie będzie mogła znajdować się jedna osoba. Uruchomiony będzie co drugi prysznic, podobnie jak co drugie stanowisko do suszenia włosów. Wszędzie pojawią się regulaminy i grafiki pomagające klientom odnaleźć się w nowej rzeczywistości.