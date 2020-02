,,Parasite" - obsypany nagrodami film pojawi się w kinie ,,Hel"

„Parasite” to bowiem nie tylko kawał fantastycznego kina, ale także zdobywca wielu prestiżowych nagród, na czele z Oscarem, po raz pierwszy w historii przyznanym azjatyckiemu filmowi nie tylko w kategorii „Najlepszy film międzynarodowy”, ale także „Najlepszy film 2020 roku”. Obra z został także wyróżniony za najlepszą reżyserię i scenariusz oryginalny.

Jak celnie opisuje dystrybutor filmu, „Parasite” to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.