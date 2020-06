Papież Franciszek mianował administratora diecezji kaliskiej. Co z biskupem Janiakiem?

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej:

Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Administrator apostolski sede plena kieruje diecezją, kiedy poważna przeszkoda uniemożliwia sprawowanie urzędu biskupowi ordynariuszowi. W tym przypadku chodzi oczywiście o biskupa Edwarda Janiaka, o którym w ostatnim czasie głośno jest przede wszystkim za sprawą filmu braci Sekielskich ,,Zabawa w chowanego", w którym oskarżany jest o tuszowanie przestępstw pedofilskich. Archidiecezja Poznańska prowadzi w jego sprawie postępowanie w dotyczące zasygnalizowanych zaniedbań w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony duchownych.

Wczoraj na jaw wyszedł także incydent, do którego miało dojść już po premierze filmu Sekielskich. Według informacji ujawnionych przez ,,Gazetę Wyborczą", Edward Janiak, miał trafić do szpitala z podejrzeniem udaru, choć - jak się okazało, był kompletnie pijany i właśnie to spowodowało u niego problemy z mową i utrudniony kontakt.