Panie z Kowalewa wygrały I Igrzyska Kół Gospodyń Wiejskich! KGW Józefów z nagrodą dla najaktywniejszego koła w sieci

Panie z Kowalewa wygrały I Igrzyska Kół Gospodyń Wiejskich! W nagrodę pojadą do Brukseli

30 organizacji z 10 powiatów i 18 gmin wzięło udział w I Igrzyskach Kół Gospodyń Wiejskich, które w niedzielę, 10 lipca 2022 roku, odbyły się w Noskowie w powiecie jarocińskim. Na starcie stanęły również trzy koła z powiatu pleszewskiego. W rywalizacji wzięły udział panie z Galewa (gmina Dobrzyca), Józefowa (gmina Chocz) i Kowalewa (gmina Pleszew). Bieg na 60 metrów, skok w dal z miejsca, rzut lotką do tarczy czy piłką lekarską - m.in. takie konkurencje czekały na uczestniczki zmagań. Warto było walczyć i się starać! Nagrodą główną był bowiem wyjazd do Brukseli na zaproszenie Andżeliki Możdżanowskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dla zespołów z miejsc 2. i 3. przewidziano weekend w Karpaczu. Drużyny z lokat 4-12 otrzymały nagrody rzeczowe. Wszystkie ekipy wróciły do domu z okazałymi pucharami oraz kamizelkami odblaskowymi.