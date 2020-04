Paczka dla medyka. Każdy może się dorzucić bez wychodzenia z domu!

- Najbardziej potrzebne są kremy do rąk, żele pod prysznic, mydełka, miodziki z woskiem pszczelim, wody z alkoholem do dezynfekcji‼️‼️ A przede wszystkim serce okazane w jakikolwiek sposób - podkreśla organizatorka akcji.

Bez wychodzenia z domu, w bezpieczny sposób Ty też możesz POMÓC‼️

- Razem z klubowiczami z mojego zespołu, prowadzimy zbiórkę dla oddziału Ratunkowego w Pleszewie - mówi pani Patrycja, zachęcając do tego, by napisać do niej i wrzucić od siebie do koszyka choć jeden kosmetyk.

Jej zespół zajmie się logistyką - zamówieniem i przekazaniem, a każdy produktów zostanie przekazany medykom, którzy codziennie walczą z epidemią, podkreślając, że ceny kosmetyków są tożsame z tymi, w jakich kupuje je ekipa pani Patrycji.

Wszystkie informacje znajdziecie na profilu pani Patrycji