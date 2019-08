Oszukują na BLIK-a! Korzystacie z tej aplikacji? Nie dajcie się nabrać!

Jak informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie, złodzieje kradną tożsamość osoby, podszywają się pod nią i wykorzystując zaufanie proszą jej znajomych o podanie hasła „Blik”. Dodają, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat w tym dniu straciła ważność.

Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy także dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. My natomiast możemy stracić swoje oszczędności, ponieważ przestępcy zamiast stać przy kasie, stoją właśnie przy bankomacie i wypłacają nasze ciężko zarobione pieniądze.

POLICJA PRZYPOMINA:

- Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa co kilka miesięcy zmieniajmy je.

- Pamiętajmy o wylogowywaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu jej użytkowania.

- Nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników.

- Oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych.

- Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła.

- Informujmy dzieci o szkodliwych konsekwencjach wykorzystywania internetu.

- Kontrolujmy strony internetowe, które przeglądają najmłodsi.

- Zablokujmy te witryny, których według nas dzieci nie powinny przeglądać.

= Uaktualniajmy system operacyjny i oprogramowanie, którego używamy.