Ostrzeżenie pogodowe. Dziś też będzie mocno wiało

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pleszewie ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi:

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: woj. wielkopolskie - pow. pleszewski

Ważne: od: 2020-03-13 12:00 do 2020-03-13 18:00

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu.

Źródło: IMGW-PIB

Stopień zagrożenia określany jest w trzystopniowej skali, gdzie 3 oznacza największe zagrożenie.

W pierwszym stopniu zagrożenia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.