Ostrzeżenie IMGW dla powiatu pleszewskiego. Po raz kolejny w ostatnim czasie mocno powieje

Będzie niebezpiecznie. Wydano ostrzeżenie dla powiatu pleszewskiego

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, nad ranem i rano przejściowo w porywach do 90 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem i rano lokalnie możliwe krótkotrwałe burze. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%. Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku, 27 stycznia 2022 roku, od godziny 23 do piątku do godziny 10. Eksperci przestrzegają, że w związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.