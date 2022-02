Ostrzeżenie IMGW dla powiatu pleszewskiego. Możliwe oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatu pleszewskiego. Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -2°C, a temperatura minimalna przy gruncie około -3°C. Ostrzeżenie obowiązuje od środy, 2 lutego 2022 roku, od godziny 19 do czwartku do godziny 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70%.

To kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenie IMGW wydane dla powiatu pleszewskiego. W weekend, podobnie jak cały kraj, zmagaliśmy się z orkanem Nadia. Wiatr wzmógł się w sobotni wieczór i dawał się we znaki do późnych godzin wieczornych w niedzielę. W tym czasie strażacy interweniowali ponad 30 razy. 29 zdarzeń dotyczyło usuwania skutków wichury. Do tego doszły 3 pożary.