Ostatni dzień kampanii wyborczej. Pełna mobilizacja Koalicji Obywatelskiej

Pleszew odwiedził poseł Mariusz Witczak, który wspólnie z lokalnymi działaczami Koalicji Obywatelskiej rozdawał wyborcze ulotki Rafała Trzaskowskiego i zachęcał mieszkańców do udziału w wyborach.

- Wiemy, że głos oddany w niedzielę na Rafała Trzaskowskiego to jest głos oddany na mądrego, lepszego prezydenta od Andrzeja Dudy. To jest głos oddany na człowieka, który zna się się na polityce międzynarodowej. To jest wreszcie głos na człowieka, który będzie silnym, niezależnym prezydentem, czego tak bardzo nam teraz w Polsce potrzeba - mówił w czasie konferencji prasowej zorganizowanej na pleszewskim Rynku poseł Witczak.

Poseł cieszył się z dużego entuzjazmu i społecznej mobilizacji wokół kandydatury Rafała Trzaskowskiego, jednak kilkukrotnie podkreślał, że najważniejszy jest oczywiście sam udział w wyborach.

Jak podkreśliła z kolei Małgorzata Wysocka-Balcerek - szefowa pleszewskich struktur Nowoczesnej i członkini Koalicji Obywatelskiej, chętnych do powieszenia wyborczych banerów i plakatów Rafała Trzaskowskiego było u nas tak wielu, że ich zabrakło. - Ludzie byli chętni do ich rozwieszania. Sami się do nas zgłaszali, dzwonili, prosili - mówiła.

Przyznała też, że - choć oczywiście, członkowie KO chcieliby, żeby ich kandydat wygrał w pierwszej turze, to - myśląc realnie, prawdopodobnie będzie potrzebna druga tura, w której Koalicja liczy na wyborcze zwycięstwo.