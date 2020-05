Ośrodek Kultury w Czerminie świętuje 30-lecie działalności

Od trzech dekad Ośrodek Kultury zapewnia dzieciom, młodzieży i dorosłym rozrywkę, stwarza warunki do rozwijania talentów, promuje lokalnych artystów, dba o zachowanie regionalnych tradycji. Od początku placówką zarządza Renata Półtorak. - 15 maja 1990 r. rozpoczęłam pracę najpierw na stanowisku instruktora, a następnie jako kierownik. Pierwszym wyzwaniem było przygotowanie występów dożynkowych organizowanych przez Kółko Rolnicze. Bardzo szybko udało się utworzyć dwie grupy taneczno-wokalne – Młodzieżowy Zespół Dożynkowy oraz Dziecięcą Grupę Taneczną – „Trzpioty”. Dzięki intensywnej pracy dzieci i młodzież przedstawiły ciekawy program, który bardzo się podobał licznie zebranej publiczności - wspomina.

Główna część obchodów została zaplanowana na jesień. Wciąż jednak nie wiadomo, czy ze względu na pandemię koronawirusa uroczystości dojdą do skutku. Dlatego Ośrodek Kultury w Czerminie postanowił uczcić jubileusz koncertem online, który ma być formą podziękowania dla wszystkich osób, które przez 30 lat były związane z instytucją. Osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich artystycznych uzdolnień (śpiew, gra na instrumencie, recytacja, taniec, itp.) mogą przysyłać swoje nagrania z tytułem utworu i krótką informacją o swojej osobie na adres osrodekkultury@vp.pl lub w wiadomości na Facebooku.

W roku 1999 odbyła się I edycja Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, który do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. Rok później narodził się „Kabaret za pięć dwunasta” oraz kapela folkowa „Wiesiołek”. W latach 2002-2004 członkowie kabaretu zwyciężali kolejne odcinki I i II edycji programu telewizyjnego „Zostań Gwiazdą Kabaretu”, zdobywając w efekcie nagrodę główną, a później wyróżnienie specjalne. W roku 2013 powstał kabaret „Nie z tej ziemi”. Od 2016 r. Ośrodek Kultury organizuje Gminny Kabareton „Labafest”. W ubiegłym roku przygotował Artystyczne Spotkania Seniorów „Seniorfest”, w których uczestniczyli seniorzy z powiatu pleszewskiego.

Modernizacja i integracja

Lata 2004-06 to okres intensywnych prac remontowych. - Dzięki powstaniu grupy Odnowy Wsi, której inicjatorką była Maria Doczekalska oraz dzięki pozyskanym przy pomocy Urzędu Gminy w Czerminie funduszom z Unii Europejskiej można było - po 15 latach eksploatacji budynku - przeprowadzić poważną modernizację. Został odnowiony i ocieplony dach oraz elewacja całego obiektu, wymieniono centralne ogrzewanie, a także stolarkę okienną i drzwiową. Odnowiono toalety, zakupiono nowe lampy, krzesła, stoły, firanki oraz materiały dekoracyjne - opowiada Renata Półtorak. W 2014 została odnowiona świetlica oraz przeprowadzono remont kuchni, do której zakupiono nowe wyposażenie. Przed rokiem wyremontowano toalety oraz korytarz, natomiast w tym odświeżono salę widowiskową.

Co roku w Ośrodku Kultury odbywa się w około 50 imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i wypoczynkowym. Obecnie instytucja podejmuje wielokierunkowe działania skupione nie tylko na rozwoju artystycznym dzieci i młodzieży, czy też na organizowaniu różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, ale również na działaniach zmierzających do uaktywniania osób w średnim wieku oraz starszych. W tym celu odbyło się wiele imprez i spotkań działającego od 2012 roku Klubu Seniora, Grupy AA „Skorpion” , Klubu Abstynenta czy też innych osób skupionych przy Ośrodku Kultury. Coraz intensywniej rozwija się współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami takimi jak: KGW, Kółko Rolnicze i OSP w Czerminie, Rady Sołeckie z gminy Czermin, Biblioteka Publiczna w Czerminie , Zespół Szkół oraz Przedszkola w Czerminie, Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie.