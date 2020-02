Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Lasów

To własnie gra terenowa okaże się z pewnością najatrakcyjniejszym elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów w Ośrodku Kultury Leśnej.

- Można ją porównać do podchodów, biegu na orientację lub gier sprawnościowych, w których najważniejsze jest szybkie i poprawne wykonanie określonych zadań. Na czas zabawy park traktujemy jako wielką planszę do gry. Stajemy się jej bohaterami, a wszystko to, co znajduje się wokół nas, może okazać się przydatne do zwycięstwa - informuje Tomasz Rakowski z gołuchowskiego OKL-u.