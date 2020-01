Osobowości Roku - do nich należał 2019 rok! Zagłosuj na swojego faworyta

W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Ogólnopolski finał

Laureaci z naszego województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski 2019 w każdej kategorii. Awansując do finału laureaci zachowają oczywiście głosy zdobyte od początku plebiscytu.

Laureatów wybiorą Czytelnicy

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się we wtorek, 7 stycznia i będzie trwało do środy, 12 lutego 2020 r. do godz. 21:30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca.