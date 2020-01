Osiedle Królewskie organizuje Orszak Trzech Króli

"Budżet na 2020 r. jest ostrożny pod względem inwestycji" - mówi wójt

Koniec roku to dla każdego samorządu niezwykle ważny czas. To właśnie w ostatnich dniach grudnia radni uchwalają budżet na 2020 r. W poniedziałek zrobiły to władze gminy Gizałki.