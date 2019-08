Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Koła przemaszerowała przez Pleszew

XI Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych to tygodniowy kurs mistrzowski dla wszystkich klas instrumentów dętych blaszanych (trąbki, waltorni, puzonu, eufonium, tuby), a także perkusji, saksofonu, rogów myśliwskich i orkiestr dętych. Akademia to nie tylko nauka, ale też i koncerty. Część z imprez towarzyszących odbywa się również w Pleszewie. Jednym z nich był koncert Orkiestry Dętej OSP z Koła, który odbył się na pleszewskim Rynku. Następnie muzycy przemaszerowali ulicą Sienkiewicza do Sali Koncertowe przy Szkole Muzycznej w Pleszewie.

Pomysłodawcą akademii jest prof. dr hab. Roman Gryń. Organizatorem wydarzenia jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu.

Impreza z roku na rok coraz bardziej się rozwija. W pierwszych edycjach festiwalu brało udział około 70 osób. Dziś mamy 350 wykonawców.